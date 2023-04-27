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Российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ на юго-западе Бахмута

Армия
Российская авиация уничтожила главную крепость ВСУ на юго-западе Бахмута

Авиация Вооруженных сил России уничтожила главную крепость украинских военных, расположенную на юго-западе Бахмута (Артемовска). О ликвидации форпоста ВСУ в одном из городских районов пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным СМИ, основная оборонительная позиция бойцов украинской армии находилась в десятиэтажном здании. Российские летчики сбросили на него бомбу, уничтожив строение.

Напомним, что в боях непосредственно за сам Бахмут участвуют только бойцы ЧВК «Вагнер». При этом российская авиация оказывает «музыкантам» поддержку. К текущему моменту штурмовики ЧВК уже освободили от Вооруженных сил Украины населенные пункты Красная Гора, Берховка и Парасковиевка.
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Военкоры ФАН