Белый дом сообщил о гибели второго гражданина США в Судане

Стоит отметить, что в Судане в настоящее время пребывают порядка 16 тыс. граждан США. Вашингтон провел на днях операцию по эвакуации сотрудников своей дипмиссии в Хартуме. Она состоялась при взаимодействии с Силами быстрого реагирования, которые являются одной из сторон вооруженного конфликта.