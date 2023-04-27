Белый дом сообщил о гибели второго гражданина США в Судане

Вашингтон, 27 апреля. Соединенные Штаты Америки сообщили о гибели второго своего гражданина в ходе вооруженных столкновений в Судане. Соответствующее объявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
О гибели первого американца стало известно 21 апреля. Тогда Госдепартамент сообщил, что поддерживает постоянные контакты с семьей умершего, а также выразил соболезнования родным в связи с утратой.
Стоит отметить, что в Судане в настоящее время пребывают порядка 16 тыс. граждан США. Вашингтон провел на днях операцию по эвакуации сотрудников своей дипмиссии в Хартуме. Она состоялась при взаимодействии с Силами быстрого реагирования, которые являются одной из сторон вооруженного конфликта.