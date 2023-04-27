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Жителей новых субъектов РФ без гражданства смогут депортировать

Общество
Жителей новых субъектов РФ без гражданства смогут депортировать

Жителей новых российских регионов без гражданства страны смогут депортировать. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Документ обнародован на официальном сайте правовой информации. Речь идет о гражданах, которые намерены поспособствовать насильственному изменение основ конституционного строя государства, указывается в сообщении. Это касается и тех, кто планирует теракты либо экстремистскую деятельность.

Ранее стало известно, что Путин и его коллега из Анкары Реджеп Тайип Эрдоган провели деловые телефонные переговоры. В ходе разговора они обсудили украинский кризис и зерновую инициативу.
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