Жителей новых субъектов РФ без гражданства смогут депортировать

Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Документ обнародован на официальном сайте правовой информации. Речь идет о гражданах, которые намерены поспособствовать насильственному изменение основ конституционного строя государства, указывается в сообщении. Это касается и тех, кто планирует теракты либо экстремистскую деятельность.