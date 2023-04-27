Жителей новых субъектов РФ без гражданства смогут депортировать

Жителей новых российских регионов без гражданства страны смогут депортировать. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Документ обнародован на официальном сайте правовой информации. Речь идет о гражданах, которые намерены поспособствовать насильственному изменение основ конституционного строя государства, указывается в сообщении. Это касается и тех, кто планирует теракты либо экстремистскую деятельность.
Ранее стало известно, что Путин и его коллега из Анкары Реджеп Тайип Эрдоган провели деловые телефонные переговоры. В ходе разговора они обсудили украинский кризис и зерновую инициативу.