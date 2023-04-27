Карло Анчелотти из «Реала» является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу

Глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес сделал заявление, что теперешний наставник испанского ФК «Реал» Карло Анчелотти является основным кандидатом на должность главного тренера сборной Бразилии.
«Анчелотти всегда был нашим первым номером в списке, но у нас есть и план Б», — приводит слова президента CBF издание Calciomercato.
9 декабря 2022 года Тите ушел с должности главного тренера бразильской национальной команды. Специалист объявил об отставке после поражения от сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре.
Ранее СМИ написали, что игрок петербургского «Зенита» Роберт Ренан получил приглашение в молодежную сборную Бразилии на апрельские товарищеские матчи, из-за чего он пропустит ближайшие матчи петербургского клуба в российском чемпионате по футболу.