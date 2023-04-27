Глава Роскосмоса Юрий Борисов исключил вероятность съемок фильма на МКС во второй раз

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что не допустит российских актеров сниматься в художественных фильмах на МКС за счет государства. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Как отмечает издание, глава корпорации одобряет популяризацию космонавтики с помощью киноиндустрии. Однако он выступает против финансирования этих проектов за счет государственных фондов.
По данным портала, экс-директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выделил порядка миллиарда рублей на съемки нашумевшего российского фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко, для которого актрису Юлию Пересильд отправили на международную космическую станцию.
Ранее летчик-космонавт Федор Юрчихин отреагировал на обвинения в травле исполнительницы главной роли фильма «Вызов». Он заявил, что не допускал негативных высказываний в адрес Пересильд.