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Глава Роскосмоса Юрий Борисов исключил вероятность съемок фильма на МКС во второй раз

Общество
Глава Роскосмоса Юрий Борисов исключил вероятность съемок фильма на МКС во второй раз

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что не допустит российских актеров сниматься в художественных фильмах на МКС за счет государства. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Как отмечает издание, глава корпорации одобряет популяризацию космонавтики с помощью киноиндустрии. Однако он выступает против финансирования этих проектов за счет государственных фондов.

По данным портала, экс-директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выделил порядка миллиарда рублей на съемки нашумевшего российского фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко, для которого актрису Юлию Пересильд отправили на международную космическую станцию.

Ранее летчик-космонавт Федор Юрчихин отреагировал на обвинения в травле исполнительницы главной роли фильма «Вызов». Он заявил, что не допускал негативных высказываний в адрес Пересильд.
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