Киев смертельно боится прихода к власти оппонентов президента Джо Байдена. Хамство с претензиями к «главному покровителю» говорят о потере адекватности и панике в украинском руководстве, заявил ФАН социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль.
Причиной нынешнего конфликта на Украине является политика США и других стран Запада, вынудивших Киев отказаться от ядерного оружия. Такое объявление сделал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«К сожалению, Соединенные Штаты вместе с рядом государств Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе. Эта ошибочная политика была неправильно истолкована агрессором и привела к большой войне в Европе», — сказал он.
Грилль назвал происходящее началом противоречий украинских властей с главными союзниками и спонсорами. Киев перешел к критике США.
«Вашингтон твердо настаивал на безъядерном статусе Украины и вывозе с ее территории ядерного оружия. Это говорит о том, что "незалежная" не внушала Соединенным Штатам абсолютно никакого доверия. А главное, и сейчас не внушает.
Киевские нацисты панически боятся прихода к власти оппонентов Джо Байдена, которые могут бросить их на произвол судьбы, как, например, Вашингтон это сделал с союзным ему режимом Южного Вьетнама в 70-е годы. И хамство с претензиями к главному покровителю говорят о панике в украинском руководстве, о потере адекватности. Думаю, что подобные выпады будут только усиливаться ближе к выборам в США», — подчеркнул Филипп Грилль.
Ранее официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов заявил, что Запад не вступится за военных преступников в Киеве после провала украинского наступления. По словам подполковника, разгром российскими силами формирований ВСУ приведет к потере интереса западных кукловодов к киевским вождям.