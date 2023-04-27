Ранее официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов заявил, что Запад не вступится за военных преступников в Киеве после провала украинского наступления. По словам подполковника, разгром российскими силами формирований ВСУ приведет к потере интереса западных кукловодов к киевским вождям.