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Политолог Корнилов назвал русофобию новой европейской идеологией

Политика
Политолог Корнилов назвал русофобию новой европейской идеологией

Русофобия стала идеологией для большинства стран Европы. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее информационное агентство ČTK сообщило, что учительнице из Чехии, которая высказалась против осуждения российской спецоперации на Украине, предъявлено обвинение в «оправдании геноцида», за которое грозит от полугода до трех лет лишения свободы.

«Лично я не помню, чтобы парламентом Чехии или каких-либо иных законодательных или судебных инстанций Россию обвинили в геноциде, — сказал Корнилов. — Соответственно, я не понимаю, как кому-то могут вменять статью об оправдании геноцида за то, что оправданием геноцида не является».

Политолог назвал «свершившимся фактом» то, что в странах Западной и Восточной Европы фактически введена ответственность за поддержку действий России на Украине.

Политолог Корнилов назвал русофобию новой европейской идеологией
«Уже есть случаи, когда за это выписывали штрафы, увольняли с работы и выносили приговоры, — заметил эксперт. — Дело в том, что русофобия, с которой мы боремся в соседней стране, расширяется на другие государства. Все, что нельзя в отношении других национальностей — евреев, цыган, афроамериканцев и афроевропейцев, кого угодно — отношении русских, оказывается, можно! И это даже поощряется! Русофобия стала, по сути, идеологией значительного числа стран Европы».

Ранее политолог Корнилов заявил, что конфискацией денег посольства РФ прокуратура Польши показала весь идиотизм Варшавы.
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