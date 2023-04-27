Прокуратура Польши не обосновала законность изъятия средств посольства РФ в Варшаве

Прокуратура Польши не представила документы, которые доказывают выдвигаемые подозрения в отношении российской дипмиссии в Варшаве. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.
В посольстве отметили, что в начале прошлого месяца столичная прокуратура направила уведомление о том, что средства органа перейдут на счет правоохранителей в Варшаве. В качестве обоснования привели постановление на проведение соответствующих действий, передает ТАСС.
Посольство РФ в Варшаве подчеркнуло, что после разблокировки счета баланс оказался нулевым. В дальнейшем банк уведомил дипломатическое представительство о прекращении сотрудничества.
Ранее сообщалось об изъятии денег российской дипмиссии из банка. В качестве аргумента польские правоохранители сослались на подозрения в использовании накоплений для отмывания денег или в террористических целях.