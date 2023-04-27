Легионер ФК «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение российского гражданства

Эквадорский хавбек клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Кристиан Нобоа заявил о получении российского гражданства, информирует портал Sport24.
По словам легионера, он впервые задумался о российском паспорте в 2014 году, но тогда еще не предполагал, что останется в РФ так надолго.
«А что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — заявил полузащитник сочинцев.
Нобоа представляет «Сочи» с 2019 года. Вместе с клубом он выиграл серебро в прошедшем сезоне чемпионата России по футболу. При этом Российский футбольный союз признал эквадорца лучшим игроком РПЛ.
До этого в прессе напечатали, что прославленный наставник Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи».