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Легионер ФК «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение российского гражданства

Спорт
Легионер ФК «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение российского гражданства

Эквадорский хавбек клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Кристиан Нобоа заявил о получении российского гражданства, информирует портал Sport24.

По словам легионера, он впервые задумался о российском паспорте в 2014 году, но тогда еще не предполагал, что останется в РФ так надолго.

«А что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — заявил полузащитник сочинцев.

Нобоа представляет «Сочи» с 2019 года. Вместе с клубом он выиграл серебро в прошедшем сезоне чемпионата России по футболу. При этом Российский футбольный союз признал эквадорца лучшим игроком РПЛ.

До этого в прессе напечатали, что прославленный наставник Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи».
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