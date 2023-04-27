Старшего советника главы ЦБ Ливана допросили в рамках дела о хищении миллионов долларов

Однако пресса со ссылкой на материалы финансовых расследований антикоррупционной службы SICCFIN из Монако сообщает, что состояние Хоайек оценивается примерно в 15,6 млн долларов. На этом фоне SICCFIN по просьбе Франции также начала изучение счетов проходящих по делу Саламе подозреваемых. Следователи княжества пока заявили, что определить точный источник активов старшего советника ЦБ невозможно, равно как и выяснить, имеют ли они законное происхождение. Однако это может быть косвенным «признаком преступления, связанного с отмыванием или сокрытием средств, полученных в результате хищения или мошенничества».