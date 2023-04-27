Старшего советника главы ЦБ Ливана допросили в рамках дела о хищении миллионов долларов

Чиновницу подозревают в сговоре с главой Центробанка Риадом Саламе.
Европейские прокуроры допросили старшего советника главы Центрального банка Ливана Марианну Хоайек в рамках уголовного дела против председателя ЦБ Риада Саламе.
По мнению следователей, помощница банкира причастна к схеме отмывания и незаконного вывода за границу средств центробанка. Как считают обвинители, с подачи Саламе был заключен договор на предоставление неких услуг между ЦБ и подставной фирмой Forry Associates, принадлежащей брату Риада — Радже. Полученные деньги размещались на зарубежных счетах Саламе и расходовались на приобретение элитной недвижимости.
Теперь прокуроры заподозрили, что часть комиссионных от операций банка, отчислявшихся компании, попадала и в руки Хоайек. Согласно одному из документов суда Швейцарии, в период с 2008 по 2013 годы Хоайек получила от Forry более миллиона долларов через ее собственную компанию Rise Invest SA.
Подозрения изначально вызвали общие размеры активов Хоайек, которые были непропорционально огромны относительно ее заявленного дохода. На слушаниях по «внутреннему» ливанскому делу Саламе в 2021 году советник сообщила, что по состоянию на 2003-й ее зарплата стажера составляла около двух тысяч долларов в месяц, а по мере повышения к 2020-му достигла 12 тысяч долларов.
Однако пресса со ссылкой на материалы финансовых расследований антикоррупционной службы SICCFIN из Монако сообщает, что состояние Хоайек оценивается примерно в 15,6 млн долларов. На этом фоне SICCFIN по просьбе Франции также начала изучение счетов проходящих по делу Саламе подозреваемых. Следователи княжества пока заявили, что определить точный источник активов старшего советника ЦБ невозможно, равно как и выяснить, имеют ли они законное происхождение. Однако это может быть косвенным «признаком преступления, связанного с отмыванием или сокрытием средств, полученных в результате хищения или мошенничества».
Ранее следователи из Люксембурга, Франции и Германии прибыли в Ливан для допроса подозреваемых и возможных свидетелей. Хоайек была вызвана туда сегодня утром. Также прокуроры планировали «побеседовать» с Раджой Саламе, однако он не явился якобы из-за проблем со здоровьем.
Дело против главы ливанского ЦБ ведут сразу несколько европейских держав. По их версии, Саламе благодаря своей мошеннической схеме смог похитить не менее 330 миллионов долларов, принадлежащих центробанку республики. На фоне продолжающегося следствия ряд стран арестовал активы Риада и Раджи, причем попытки братьев добиться их разморозки судебным путем не увенчались успехом.