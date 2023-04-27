Глава МО России Сергей Шойгу прибыл в Индию на совещание министров обороны стран ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в столицу Индии Нью-Дели на совещание глав МО государств Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующей информацией прежде поделились в военном ведомстве РФ.
Об этом стало известно 27 апреля, в четверг. Мероприятие стран ШОС состоится в пятницу, сообщили в Минобороны.
«В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны», — указывается в сообщении.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что на Донецком направлении за минувшие сутки ликвидировали более 400 боевиков украинской армии.