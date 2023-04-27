«Утратит свои монопольные функции»: профессор Межевич спрогнозировал судьбу доллара

Доллар — сильная валюта. И выдержит еще не один удар. Такое мнение в беседе с ФАН высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
Между тем, Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях. Об этом сообщил министр экономики страны Серхио Масса.
«Мы активируем своп с Китаем... что нам позволит платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая», — отметил он в Twitter.
Еще в ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов своего Центрального банка. Тогда аргентинский президент Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право «свободно располагать» 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов.
Отход от доллара в разных странах породил экспертные оценки о скором крахе американской валюты.
«Все-таки запас прочности доллара велик, а главное, на сегодняшний день у него нет равных по силе альтернатив, — рассуждает Межевич. — Ни юань, ни рубль, ни “рубль + юань”, ни “рубль + юань + реал” не в состоянии конкурировать с долларом на равных».
То есть конкуренция уже есть, а вот равенства в конкурентном потенциале нет, считает он.
«Но процесс начался и если он будет развиваться такими темпами, как мы наблюдаем, то, безусловно, при нашей жизни доллар утратит свои монопольные функции», — прогнозирует экономист.
Ранее эксперт Вячеслав Абрамов оценил вероятность краха доллара в ближайшие десять лет.