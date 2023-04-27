«Утратит свои монопольные функции»: профессор Межевич спрогнозировал судьбу доллара

Еще в ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов своего Центрального банка. Тогда аргентинский президент Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право «свободно располагать» 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов.