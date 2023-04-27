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Российские разведчики захватили американский бронетранспортер M113 у ВСУ в ходе штурма на Донецком направлении

Армия
Российские разведчики захватили американский бронетранспортер M113 у ВСУ в ходе штурма на Донецком направлении

Во время ночного штурма Вооруженными силами России был уничтожен экипаж американского бронетранспортера M113 на Донецком направлении. Поврежденную боевую машину бойцы забрали с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам разведчика-добровольца с позывным Ганс, БТР M113 будет работать после восстановления мотора. В настоящий момент солдаты уже заменили поврежденную гусеницу.

Следует отметить, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские военнослужащие ликвидировали 400 бойцов Вооруженных сил Украины. Авиация ВКС РФ совершила четыре вылета, а артиллерия группировки выполнила 59 огневых задач.
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