Задержанную Елену Блиновскую доставили в следственное управление СК на допрос

Блогера Елену Блиновскую доставили в Москву после задержания на границе с Белоруссией. Сотрудники Следственного комитета РФ приступили к допросу автора курсов и марафонов.
Как уточнили в пресс-службе управления СК РФ по Москве, блогера доставили во второе управление по расследованию особо важных дел столичного Следкома. Там сотрудники ведомства проведут допрос задержанной.
Блиновская стала фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. Однако, несмотря на произошедшее, ее команда продолжает продавать доступ к вебинару «Муж на диване». Об этом ранее сообщал ФАН.