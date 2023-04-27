Задержанную Елену Блиновскую доставили в следственное управление СК на допрос

Блиновская стала фигурантом уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. Однако, несмотря на произошедшее, ее команда продолжает продавать доступ к вебинару «Муж на диване». Об этом ранее сообщал ФАН.