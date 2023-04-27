Новая Каховка осталась без света в результате массированной атаки ВСУ на город

Вооруженные силы Украины нанесли удар массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает городская администрация.
Атака началась в районе 19:20 по местному времени. Украинские военные повредили оборудование городской электроподстанции, в результате чего все населенные пункты Новокаховского округа оказались обесточены.
Аварийные службы уже прибыли на место ЧП для устранения повреждений. Восстановительные работы могут продлиться до утра 28 апреля. Администрация города просит жителей соблюдать спокойствие.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки пострадала пенсионерка. Пожилая женщина была госпитализирована с осколочными ранениями.