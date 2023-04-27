Жительница Алтая проигнорировала запрет властей на разведение костров и сожгла две квартиры

Россиянка из села Михайловка в Алтайском крае спалила двухквартирный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Администрация Бурлинского района 26 апреля ввела особый противопожарный режим, запрещающий сжигание мусора, сухой травы и иных отходов в регионе. Жительница поселка Михайловка проигнорировала ограничения и развела костер во дворе дома. Начался пожар, в котором сгорели две квартиры.
Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Известно, что огонь не успел распространиться на соседние строения. Женщине может грозить штраф в размере 10 тыс. рублей за нарушение установленных требований.
Ранее сообщалось, что петербурженка стала жертвой пожара в многоквартирном доме. На борьбу с огнем были отправлены 22 спасателя и пять единиц техники.