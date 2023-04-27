Депутат молдавского парламента разорвал флаг НАТО на митинге

Депутат молдавского парламента Александр Нестеровский на митинге разорвал флаг Североатлантического альянса. Акция проходила 27 апреля, в четверг.
Демонстрация была проведена против нарушения нейтралитета республики, указывается в сообщении. Информацией поделился корреспондент РИА Новости с места событий. Флаг НАТО был напечатан на картоне, добавил журналист.
«Будем бороться за мир в нашей стране и будем всегда выступать против войны. А НАТО должно уйти на свалку истории», — заявил он.
Ранее стало известно, что сотрудничество Кишинева с Североатлантическим альянсом не противоречит риторике нейтралитета государства.