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Депутат молдавского парламента разорвал флаг НАТО на митинге

Политика
Депутат молдавского парламента разорвал флаг НАТО на митинге

Депутат молдавского парламента Александр Нестеровский на митинге разорвал флаг Североатлантического альянса. Акция проходила 27 апреля, в четверг.

Демонстрация была проведена против нарушения нейтралитета республики, указывается в сообщении. Информацией поделился корреспондент РИА Новости с места событий. Флаг НАТО был напечатан на картоне, добавил журналист.

«Будем бороться за мир в нашей стране и будем всегда выступать против войны. А НАТО должно уйти на свалку истории», — заявил он.

Ранее стало известно, что сотрудничество Кишинева с Североатлантическим альянсом не противоречит риторике нейтралитета государства.
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