Глава МИД Италии Таяни: Украина призвала Евросоюз поставлять больше оружия

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни во время совместного заседания комиссий по иностранным делам и обороне обеих палат парламента сказал, что его коллега с Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять его стране больше оружия. Об этом сообщает ТАСС.