Глава МИД Италии Таяни: Украина призвала Евросоюз поставлять больше оружия

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни во время совместного заседания комиссий по иностранным делам и обороне обеих палат парламента сказал, что его коллега с Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять его стране больше оружия. Об этом сообщает ТАСС.
По словам итальянского политика, Кулеба призвал максимально быстро достигнуть соглашения ради совместной закупки вооружений ЕС для Киева. Также украинский государственный деятель заявил о необходимости предоставления ВСУ большего количества боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия, боевых самолетов, а также технической и логистической поддержки.
Ранее группа из 19 республиканцев в американском Конгрессе призвала президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную помощь Украине.