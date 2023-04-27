Целая улица выгорела в деревне Логоушка Курганской области в результате пожара

Целая улица выгорела из-за возникшего пожара в деревне Логоушка. Об этом 27 апреля сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Глава региона отчитался о предварительных итогах борьбы с огнем. Он отметил, что спасателям удалось отстоять жилые дома в населенных пунктах Утяк, Изумрудный и Шепотково. Также пожарные не допустили распространения возгорания в Зайково.
«В Логоушке выгорела целая улица. Пообщался с несколькими погорельцами. Впечатление эмоционально очень тяжелое», — написал Шумков в личном Telegram-канале.
Губернатор пообещал курганцам предоставить материальную помощь, чтобы по максимуму возместить ущерб. Шумков отметил, что для этого намерены обратиться в резервный фонд Правительства РФ.
Ранее сообщалось, что огонь охватил более 90 домов в трех населенных пунктах региона. В результате пожаров погибла женщина 1935 года рождения.