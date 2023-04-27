Руководство английского ФК «Челси» не уволит временного главного тренера Фрэнка Лэмпарда до конца сезона

Лондонский клуб из Фулема под его руководством проиграл уже пять встреч подряд. Команда, набрав 39 очков, занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Усугубляет ситуацию и то, что «Челси» потерял шансы на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам текущего сезона.