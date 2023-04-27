Руководство английского ФК «Челси» не уволит временного главного тренера Фрэнка Лэмпарда до конца сезона

Руководство английского футбольного клуба «Челси» не уволит Фрэнка Лэмпарда с должности временного главного тренера команды до конца сезона, пишет издание Sky Sports.
Лондонский клуб из Фулема под его руководством проиграл уже пять встреч подряд. Команда, набрав 39 очков, занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Усугубляет ситуацию и то, что «Челси» потерял шансы на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам текущего сезона.
Ранее обозреватели информировали, что итальянский специалист Антонио Конте может вернуться в «Челси» на должность главного тренера уже в будущем сезоне.