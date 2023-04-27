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Руководство английского ФК «Челси» не уволит временного главного тренера Фрэнка Лэмпарда до конца сезона

Спорт
Руководство английского ФК «Челси» не уволит временного главного тренера Фрэнка Лэмпарда до конца сезона

Руководство английского футбольного клуба «Челси» не уволит Фрэнка Лэмпарда с должности временного главного тренера команды до конца сезона, пишет издание Sky Sports.

Лондонский клуб из Фулема под его руководством проиграл уже пять встреч подряд. Команда, набрав 39 очков, занимает 11-ю позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Усугубляет ситуацию и то, что «Челси» потерял шансы на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам текущего сезона.

Ранее обозреватели информировали, что итальянский специалист Антонио Конте может вернуться в «Челси» на должность главного тренера уже в будущем сезоне.
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