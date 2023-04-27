Осудившей критику СВО чешской учительнице предъявили обвинение в «оправдании геноцида»

Чешской учительнице грозит лишение свободы за то, что она высказалась против осуждения спецоперации России на Украине. Женщине вменили совершение уголовного преступления по статье «Отрицание, одобрение или оправдание геноцида», пишет ТАСС.
Инцидент произошел в апреле 2022 года в одной из школ района Прага-6. По словам пресс-секретаря пражской прокуратуры Алеша Цимбала, учительница вела урок чешского языка у учеников восьмого класса, и «излагала свое толкование нынешней ситуации на Украине».
В отношении гражданки Чехии было возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели расследование, по результатам которого в прокуратуре сочли, что педагог оправдывала действия России в ходе СВО. Материалы производства передали в районный суд Праги. Теперь преподавательница может угодить в тюрьму на срок от полугода до трех лет.