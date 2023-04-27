Осудившей критику СВО чешской учительнице предъявили обвинение в «оправдании геноцида»

В отношении гражданки Чехии было возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели расследование, по результатам которого в прокуратуре сочли, что педагог оправдывала действия России в ходе СВО. Материалы производства передали в районный суд Праги. Теперь преподавательница может угодить в тюрьму на срок от полугода до трех лет.