Готов идти до конца: приболевший Эрдоган лично поблагодарил Путина за строительство АЭС «Аккую»

Тут же по соцсетям и даже вполне авторитетным СМИ покатилась волна домыслов и даже откровенных фейков — дескать, у Эрдогана инфаркт. И это несмотря на то, что эфир, во время которого президенту стало плохо, возобновился спустя 20 минут. Эрдоган попросил прощения и заявил, что действительно не совсем здоров. По его словам, он «простудил желудок» в результате напряженной работы.