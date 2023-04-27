Готов идти до конца: приболевший Эрдоган лично поблагодарил Путина за строительство АЭС «Аккую»

На протяжении последних суток мир обсуждал состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он плохо себя почувствовал в прямом эфире, беседуя с журналистом. После этого появилась новость о том, что глава государства отменяет очное участие в публичных мероприятиях, которые должны были пройти в ближайшее время. Одно из ключевых — церемония завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую».
Тут же по соцсетям и даже вполне авторитетным СМИ покатилась волна домыслов и даже откровенных фейков — дескать, у Эрдогана инфаркт. И это несмотря на то, что эфир, во время которого президенту стало плохо, возобновился спустя 20 минут. Эрдоган попросил прощения и заявил, что действительно не совсем здоров. По его словам, он «простудил желудок» в результате напряженной работы.
Все-таки вышел на связь
Рано радовались одни и готовились к трауру другие. Эрдоган, как и планировалось, принял участие в церемонии на АЭС, правда, онлайн. Вместе с Владимиром Путиным он подключился к мероприятию по видеосвязи. Российский президент пожелал коллеге скорейшего выздоровления и особо подчеркнул непосредственный вклад Эрдогана в проект. Тот в ответ поблагодарил Россию и лично Путина за строительство объекта.
Ситуация с выборами
Даже при плохом развитии событий президентские выборы в Турции, которые должны пройти 14 мая, не отменили бы. А судя по тому, как все складывается, можно предположить, что инцидент даже укрепит позиции действующего главы республики.
По мнению автора Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшара Ниязбаева, ситуация с недомоганием Эрдогана не должна негативно повлиять на рейтинг президента.
«Потому что те, кто поддерживает Эрдогана оценивают подобные инциденты как показатель усердия их лидера. Президент готов идти до конца, не жалея своего здоровья — именно такой будет оценка людей, которые намерены голосовать за турецкого президента или задумывались о том, голосовать за него в этот раз или нет», — сказал эксперт в интервью ФАН.
Единственной проблемой, по мнению Ниязбаева, может быть длительное отсутствие Эрдогана.
«Два или три дня действительно могут вызвать вопросы. Однако сегодня было публичное мероприятие, тем более международного масштаба — церемония доставки первого ядерного топлива на атомную электростанцию “Аккую” в Турции, в которой принял участие по видеосвязи президент РФ Владимир Путин. Это важно для будущих планов Турции по энергетической независимости. И то, что Эрдоган появился на публике, сыграло еще более положительную роль в преддверии выборов», — считает Ниязбаев.
По его словам, также важно в этом контексте упоминание Путиным вопроса создания газового хаба, который повлияет на предпочтения турецкого электората.
«Ранее оппозиция даже назвала российского лидера третьим союзником Эрдогана ввиду того, что эта инициатива положительно отразилась на рейтинге турецкого президента», — напомнил эксперт.
Еще мнение
Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Геворг Мирзаян уверен, что все зависит от того, в каком состоянии Эрдоган выйдет на президентские выборы.
«Если он покажет, что действительно здоров и полон сил, то, конечно, нынешний эпизод сыграет ему в плюс. Пиарщики обыграют это. Но если Эрдогану будет хуже, если его не будут постоянно видеть в живую, то это сыграет в минус. Будут ходить слухи, что президент при смерти, и электорат посчитает, что голосовать за умирающего неправильно, это может спровоцировать впоследствии политический кризис в стране», — отметил аналитик.
По мнению Мирзаяна, если Эрдогану станет хуже, он может потерять контроль над частью элит.
«Я говорил, что при нормальном раскладе, даже если Эрдоган наберет меньше голосов, он может заставить элиты подтасовать результаты. А при смерти он может потерять административный ресурс. И в таком контексте шансы на его поражение резко повышаются», — резюмировал эксперт.