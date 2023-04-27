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Владимир Путин наградил директора МХАТ им. Горького Татьяну Доронину орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Общество
Владимир Путин наградил директора МХАТ им. Горького Татьяну Доронину орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент Московского художественного академического театра имени М. Горького Татьяна Доронина удостоена награды за вклад в развитие российской культуры и искусства. Подписанный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Во вторник, 27 апреля, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении государственных наград РФ выдающимся деятелям страны в различных сферах. Так, согласно приказу, директор МХАТ имени Горького Татьяна Доронина получила знак отличия за многолетнюю плодотворную деятельность в культуре и искусстве.

Ранее челябинский автослесарь Борис Васильцов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за достижения в труде.
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