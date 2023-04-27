Владимир Путин наградил директора МХАТ им. Горького Татьяну Доронину орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Во вторник, 27 апреля, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении государственных наград РФ выдающимся деятелям страны в различных сферах. Так, согласно приказу, директор МХАТ имени Горького Татьяна Доронина получила знак отличия за многолетнюю плодотворную деятельность в культуре и искусстве.