Владимир Путин наградил директора МХАТ им. Горького Татьяну Доронину орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент Московского художественного академического театра имени М. Горького Татьяна Доронина удостоена награды за вклад в развитие российской культуры и искусства. Подписанный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Во вторник, 27 апреля, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении государственных наград РФ выдающимся деятелям страны в различных сферах. Так, согласно приказу, директор МХАТ имени Горького Татьяна Доронина получила знак отличия за многолетнюю плодотворную деятельность в культуре и искусстве.
Ранее челябинский автослесарь Борис Васильцов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени за достижения в труде.