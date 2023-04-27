Власти США ввели санкции против ФСБ РФ и иранской разведки КСИР

Соединенные Штаты вводят ограничительные меры против Федеральной службы безопасности России и Корпуса стражей исламской революции Ирана. Об этом заявили в администрации президента США Джо Байдена.
Причиной санкций называют неправомерное задержание перечисленными структурами американских граждан. Также сообщается, что США пытаются добиться освобождения Марка Фогела, осужденного в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России может ограничить транзит широкого спектра высокотехнологичных товаров и некоторых видов транспортных средств. Причиной такого решения являются подозрения, что РФ якобы может использовать поставляемую технику в ходе украинского конфликта.