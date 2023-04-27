Дортмундская «Боруссия» пролонгировала контракт с хавбеком Марко Ройсом

ФК «Боруссия» набрала 60 очков и сейчас занимает первое месте в Бундеслиге. Правда, при этом она опережает мюнхенскую «Баварию» всего на один балл. В этом сезоне Ройс записал на свой счет шесть голов и пять голевых передач в 20 матчах чемпионата ФРГ по футболу.