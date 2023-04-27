Дортмундская «Боруссия» пролонгировала контракт с хавбеком Марко Ройсом

Руководство ФК «Боруссия» пролонгировала контракт с капитаном команды Марко Ройсом, о чем написали на официальном сайте команды.
Новое соглашение с 33-летним немецким хавбеком, который выступает в составе дортмундского клуба с 2012 года, рассчитано на один сезон, до лета 2024 года. Срок его настоящего контракта истекал по окончании этого сезона.
«У меня по-прежнему есть огромное желание сделать все возможное для клуба, в котором я провел больше половины своей жизни», — заявил полузащитник «Боруссии» и сборной Германии.
ФК «Боруссия» набрала 60 очков и сейчас занимает первое месте в Бундеслиге. Правда, при этом она опережает мюнхенскую «Баварию» всего на один балл. В этом сезоне Ройс записал на свой счет шесть голов и пять голевых передач в 20 матчах чемпионата ФРГ по футболу.
До этого медиа сообщали, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель списал поражение клуба от «Майнца» со счетом 1:3 на тотальную усталость футболистов.