Посольство РФ в Париже направило ноту протеста в МИД Франции после появления вертолета над зданием дипмиссии

Посольство Российской Федерации в Париже направило ноту протеста в МИД Франции из-за летавшего над зданием ведомства вертолета. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии.
Отмечается, что полет вертолета Генерального управления гражданской безопасности Франции над территорий посольства РФ состоялся несколько недель назад. Российские дипломаты требуют от коллег дать разнесение по поводу инцидента.
«К сожалению, до сегодняшнего дня вразумительного ответа от французской стороны на этот счет в посольстве не получили», — заявили в российской дипмиссии.
Ранее неизвестный облил забор посольства России в Оттаве. Дипломат Владимир Проскуряков назвал случившееся очередным случаем проявления русофобии.