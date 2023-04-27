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Полиция задержала угрожавшего взорвать школы в Подмосковье подростка

Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать школы в Подмосковье подростка

Правоохранители задержали 14-летнего школьника, сообщения от которого стали причиной массовых проверок в учебных заведениях Щелково, передает Telegram-канал SHOT.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мальчика. Его обвиняют в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма в объекте социальной инфраструктуры.

Школьник сознался в содеянном и объяснил сотрудникам полиции, зачем угрожал взорвать учебное учреждение в городском округе Щелково. Правонарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что школы подмосковного Щелково перевели на дистанционное обучение из-за угрозы совершения теракта. Автор анонимного послания пугал обещаниями устроить стрельбу и взрыв.
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