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Беременную женщину с опухолью левой почки спасли врачи в Подмосковье

Общество
Беременную женщину с опухолью левой почки спасли врачи в Подмосковье

Медики Московской области успешно прооперировали беременную женщину со злокачественным новообразованием левой почки. Об этом сообщает областной минздрав.

Женщина обратилась в поликлинику с жалобой на боли в пояснице на 25-й неделе беременности. Врачи выявили у 34-летней пациентки опухоль левой почки, распространившуюся на забрюшинное пространство. Будущая мать была направлена на лечение в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии.

Врачам удалось сохранить беременность пациентки, а также удалить обнаруженную опухоль. Размер новообразования составил 10 на 9 сантиметров. В настоящий момент женщину выписали из больницы, ее жизни и жизни плода ничего не угрожает.

Ранее INFOX сообщал, что тюменские врачи успешно удалили опухоль из матки жительницы Екатеринбурга. Вес новообразования составил десять килограммов.
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