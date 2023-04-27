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Жители Мелитополя сообщили о громком звуке взрыва в городе

Происшествия
Жители Мелитополя сообщили о громком звуке взрыва в городе

В Мелитополе местные жители услышали громкий звук взрыва. Об этом сообщили в администрации города.

В Telegram-канале чиновники указали на хлопок, который случился вечером 27 апреля. Пока что власти города не уточняют причину произошедшего. Также нет информации о последствиях взрыва. Сообщают, что детали появится позже.

Утро четверга для Мелитополя началось со взрыва. В результате него пострадали два сотрудника полиции, один из которых впоследствии скончался. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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