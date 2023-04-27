Публицист Кот назвал «сатанизмом» ускоренные «курсы священства» ПЦУ

В раскольническую Православную церковь Украины объявлен «ленинский призыв» - на «должности» священнослужителей людей набирают прямо с улицы. От соискателей требуется лишь знание украинского языка «на тройку», после чего их отправляют на трехнедельные подготовительные курсы.