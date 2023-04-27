Публицист Кот назвал «сатанизмом» ускоренные «курсы священства» ПЦУ

В раскольническую Православную церковь Украины объявлен «ленинский призыв» - на «должности» священнослужителей людей набирают прямо с улицы. От соискателей требуется лишь знание украинского языка «на тройку», после чего их отправляют на трехнедельные подготовительные курсы.
По завершению ускоренной «религиозной программы» еще вчерашние безработные могут с полным правом облачаться в монашескую рясу.
Корреспондент ФАН поговорил с политологом и публицистом Юрием Котом, чтобы выяснить, к какой еще степени деградации ПЦУ приведет ее нынешняя «кадровая политика».
«Очень тяжело смотреть на то, как некогда близкие тебе люди начинают сходить с ума, — сказал политолог. — К сожалению, именно этот процесс мы наблюдаем сегодня на исторической Малороссии, где наши родные братья и сестры откровенно занимаются сатанизмом. Именно так можно охарактеризовать эти «ускоренные курсы священства», о которых мы сегодня говорим».
По словам эксперта, теперь на Украине вопросами веры будут заниматься «не серьезные люди, а обычные аферисты».
«По итогу в ПЦУ будет процветать сектантство во всех его самых ужасных проявлениях, — заявил собеседник ФАН. — И ответственности за это не будет никакой? Помните, как год назад на улицах Киева раздавали боевое оружие каждому желающему? Вот сейчас точно также, только вместо автоматов раздают священнические рясы».
Ранее политолог Юрий Кот заявил, что пасхальное обращение патриарха Кирилла будет услышано на Украине.