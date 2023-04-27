Как бойцы ЧВК «Вагнер» брали элеватор в Бахмуте: репортаж ФАН с линии фронта

Только когда «музыканты» ворвались в первый дом, они сумели понять, насколько хорошо были укреплены точки ВСУ. Чтобы не раскрывать своего местоположения, противник оборудовал бруствер внутри жилого помещения. Пулеметчик и вовсе вел огонь из соседнего здания, которое находилось сразу за укрепрайоном. Националисты пробили ход сквозь стену, а когда штурмовики двигались по железнодорожному полотну, пытался скосить их пулеметными очередями. Когда «оркестранты» пытались подавить укрепленную точку из гранатометов, огонь из нее не прекращался, потому что стрелок прятался в другом строении.