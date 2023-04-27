На XII Международном форуме безопасного Интернета обсудили методы борьбы с токсичным контентом

Машина западной пропаганды продолжает работать, но Министерство внутренних дел России совместно с Роскомнадзором дают ей эффективный отпор. Примером этому служит недавно принятый закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, также в Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды наркотиков. Кроме того, готовится проект об ограничениях в адрес так называемых треш-стримов. О новых действенных инструментах борьбы с токсичным контентом рассказала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.