На XII Международном форуме безопасного Интернета обсудили методы борьбы с токсичным контентом

На горячую линию Лиги безопасного Интернета ежедневно поступают тысячи обращений от граждан, которые жалуются на публикации экстремистского и другого негативного содержания. В связи с этой проблемой на XII Международном форуме безопасного Интернета обсудили шаги по противодействию заполонившего Всемирную сеть деструктивного контента.
Машина западной пропаганды продолжает работать, но Министерство внутренних дел России совместно с Роскомнадзором дают ей эффективный отпор. Примером этому служит недавно принятый закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, также в Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды наркотиков. Кроме того, готовится проект об ограничениях в адрес так называемых треш-стримов. О новых действенных инструментах борьбы с токсичным контентом рассказала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
«Мы считаем, что одной блокировки аккаунтов недостаточно — этого мало. Нужно работать с авторами контента — исполнителями, музыкантами, блогерами, чтобы они такие публикации в будущем не распространяли. Полагаем, что здесь один из вариантов — это превентивные меры, то есть предупреждение такого рода создателей контента об ответственности. Этот путь рабочий, мы его испробовали на примере незаконной рекламы онлайн казино, когда предупреждали все сообщество. Тех, кто не реагировал, начали уже активно включать в реестры запрещенных сайтов», — отметила Мизулина.
Депутат и юрист Артем Кирьянов обратил внимание, что в нашей стране нужные и важные решения, к сожалению, иногда принимаются очень медленно, что недопустимо в быстроразвивающейся сфере информационной войны.
«Юристы долго думают, потом законодатели долго думают. Через несколько лет, дай Бог, принимается какой-то закон, определяющий хотя бы понятие. Для того, чтобы закон вошел в силу и сложилась практика правоприменения необходимо тоже несколько лет. Получается, что мы в обычном порядке запаздываем лет на 7-10, а то и 15 лет по любому вопросу», — обозначил проблему Кирьянов.
С ним согласился руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич, который сейчас работает на новых территориях нашей страны. Он присоединился к мероприятию в режиме видеоконференции.
«Ну перейдите вы в Охотном ряду в режим 24/7, примите вы этот пакет законов, необходимый жизненно нам и для победы в информационной войне, и для того, чтобы защитить наше будущее . И Википедия, и YouTube и все сервисы Google — это поражающие элементы с отложенным сроком отравления», — уверен Малькевич.
Президент аналитического центра изучения социальных медиа и эксперт в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов рассказал о растущей опасности, связанной с появлением GPT-технологий, способных заменить целые мошеннические колл-центры.
«Сейчас обзванивать будет искусственный интеллект — они смогут делать десятки тысяч звонков в день. И этот искусственный интеллект будет прямо на месте различать — ведется уже «пациент» или нет. Такие возможности дает цифровая среда», — заявил Ашманов.
Эксперты единогласно сошлись на том, что времени на раздумья уже не осталось, поэтому все необходимые решения для защиты населения, а особенно детей от вредного контента, необходимо принимать уже сегодня. При этом они отдельно отметили необходимость защищать самую популярную отечественную платформу «ВКонтакте».
«Мы хотим, чтобы «ВКонтакте» рос, развивался и защищал наших детей и наше население от этого негатива, потому что масштабы будут просто бесконтрольные. Мы бы не хотели этого бесконтрольного и жуткого потока, который мы не сможем остановить. Поэтому нужно действовать сейчас, времени просто нет», — констатировала председатель Попечительского совета Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.