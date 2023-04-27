Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
До суда журналист будет вынужден соблюдать определенные ограничения. Условия его освобождения из Центральной Рижской тюрьмы подразумевают подписку о невыезде и надзор со стороны сотрудников правоохранительных органов — с 23:00 до 7:00 Касем обязан быть дома по месту прописки в Саласпилсе и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила западным странам об их лицемерии по отношению к журналистам, приведя в пример обвиненного в шпионаже Эвана Гершковича. Представители Евросоюза открыто защищали американца, ни слова не сказав о находящихся в тюрьме его коллегах — Марате Касеме и Джулиане Ассанже, подчеркнула дипломат.