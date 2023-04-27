Представитель МИД РФ Захарова заявила о невозможности кем-либо изъять георгиевскую ленту из победы над фашизмом

Георгиевская лента стала гвардейской символикой и почетным званием за мужество и героизм личного состава во времена Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что георгиевская лента является атрибутом многих особых знаков отличия: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945», ордена Славы всех степеней. Также этот символ использовался на муаровой ленте медали «За взятие Берлина».
«Из Победы над фашизмом невозможно изъять Георгиевскую ленту», — написала представитель МИД.
Следует отметить, что ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сделал заявление, что граждан страны будут наказывать штрафом за ношение георгиевской ленточки в День Победы.
Захарова в саркастической форме предложила властям республики ввести наказание за вздох в Международный день чистого воздуха.