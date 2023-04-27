Свыше 90 домов оказались охвачены огнем в результате пожаров в трех населенных пунктах Курганской области

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 2000 кв. метров в селе Яутла. Пожарные предотвратили угрозу распространения огня в деревне Логоушка. При этом для борьбы с горением в микрорайоне Утяк задействовали пожарный поезд. Уточняют, что также в Курганскую область могут направить самолет Бе-200 МЧС России, передает ТАСС.