Свыше 90 домов оказались охвачены огнем в результате пожаров в трех населенных пунктах Курганской области

Более 90 домов оказались во власти огня в результате распространения пожаров в трех населенных пунктах Курганской области. Обстановку в регионе уточнили в экстренных службах.
Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 2000 кв. метров в селе Яутла. Пожарные предотвратили угрозу распространения огня в деревне Логоушка. При этом для борьбы с горением в микрорайоне Утяк задействовали пожарный поезд. Уточняют, что также в Курганскую область могут направить самолет Бе-200 МЧС России, передает ТАСС.
Ранее в связи с пожарами на территории Кургана ввели режим ЧС. В МЧС России отметили, что площадь возгорания в микрорайоне Утяк достигла 20 гектаров.