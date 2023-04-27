Молния ударила в авиалайнер рейса Москва — Петербург

Разряд молнии попал в летевший из Москвы в Петербург самолет. Чрезвычайное происшествие случилось в четверг, 6 апреля. Рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Специалисты заметили повреждения уже во время послеполетной проверки судна, сообщает kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.