«Плохо для экономики, хорошо для золота»: биржевой обозреватель о цене благородного металла

Золото можно назвать лакмусовой бумажкой экономики, подчеркивает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«Цены на золото по итогам торгов 26 апреля опустилось на 04% с отметки 1998 долларов в район отметки 1989 долларов за тройскую унцию, — отмечает он. — Однако сегодня, 27 апреля, обратно вернулось к уровню 1998 долларов».
Эксперт также сообщает, что 26 апреля вышла статистика данных по заказам товаров длительного пользования. В марте они показали рост на 0,3%, хотя ожидалось снижение на 0,2%. С другой стороны, данные по товарным запасам в розничной торговле, наоборот, вышли хуже ожидания. В марте они показали рост на 4%, хотя он ожидался 0,1%.
«Это говорит о том, что есть проблема в экономике — потребление все-таки снижается и, с одной стороны, это плохо для экономики, но хорошо для золота, поскольку приближает американскую экономику к рецессии, а благородный металл будет выступать главным защитным активом», — указывает аналитик.
При этом несколько подросла доходность десятилетних американских облигаций к уровню 3,47%, а вот индекс доллара DXY снизился к уровню 0,8 пункта правда сегодня, 27 апреля, немного восстанавливается чуть выше отметки 101 пункт, завершает обзор Александр Багманов.
Ранее генеральный директор суданской компании Мурабак Ардол заявил, что общий объем производства золота в стране достиг 41,8 тонны за 2022 год, а выручка составила около 150 млрд фунтов.