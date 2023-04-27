«Плохо для экономики, хорошо для золота»: биржевой обозреватель о цене благородного металла

Эксперт также сообщает, что 26 апреля вышла статистика данных по заказам товаров длительного пользования. В марте они показали рост на 0,3%, хотя ожидалось снижение на 0,2%. С другой стороны, данные по товарным запасам в розничной торговле, наоборот, вышли хуже ожидания. В марте они показали рост на 4%, хотя он ожидался 0,1%.