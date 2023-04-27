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«Плохо для экономики, хорошо для золота»: биржевой обозреватель о цене благородного металла

Экономика
«Плохо для экономики, хорошо для золота»: биржевой обозреватель о цене благородного металла

Золото можно назвать лакмусовой бумажкой экономики, подчеркивает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.

«Цены на золото по итогам торгов 26 апреля опустилось на 04% с отметки 1998 долларов в район отметки 1989 долларов за тройскую унцию, — отмечает он. — Однако сегодня, 27 апреля, обратно вернулось к уровню 1998 долларов».

Эксперт также сообщает, что 26 апреля вышла статистика данных по заказам товаров длительного пользования. В марте они показали рост на 0,3%, хотя ожидалось снижение на 0,2%. С другой стороны, данные по товарным запасам в розничной торговле, наоборот, вышли хуже ожидания. В марте они показали рост на 4%, хотя он ожидался 0,1%.

«Это говорит о том, что есть проблема в экономике — потребление все-таки снижается и, с одной стороны, это плохо для экономики, но хорошо для золота, поскольку приближает американскую экономику к рецессии, а благородный металл будет выступать главным защитным активом», — указывает аналитик.

При этом несколько подросла доходность десятилетних американских облигаций к уровню 3,47%, а вот индекс доллара DXY снизился к уровню 0,8 пункта правда сегодня, 27 апреля, немного восстанавливается чуть выше отметки 101 пункт, завершает обзор Александр Багманов.

«Плохо для экономики, хорошо для золота»: биржевой обозреватель о цене благородного металла

Ранее генеральный директор суданской компании Мурабак Ардол заявил, что общий объем производства золота в стране достиг 41,8 тонны за 2022 год, а выручка составила около 150 млрд фунтов.
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