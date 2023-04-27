Директор Росатома Алексей Лихачев передал главе Минэнерго Турции сертификат о ядерном статусе АЭС «Аккую»

Россия передала Турции сертификат, утвердивший ядерный статус АЭС «Аккую». Глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез получил документ из рук генерального директора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева.
Процесс передачи сертификата происходил в ходе торжественной церемонии доставки топлива на атомную электростанцию. Глава российской компании попросил у президента РФ Владимира Путина разрешение, после чего, получив одобрение главы государства, вручил документ турецкому чиновнику.
«В добрый час! Пожалуйста, разрешаю», — обратился Владимир Путин к Лихачеву и иностранным коллегам.
В завершение церемонии над АЭС «Аккую» подняли флаг мирного атома. Полотнище принесли на площадку три человека, двое из них — юноша и пожилой мужчина — участвовали в начале строительства предприятия.