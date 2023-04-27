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Десятибалльные пробки сковали Москву в преддверии майских праздников

Общество
Десятибалльные пробки сковали Москву в преддверии майских праздников

Автомобильные пробки в Москве достигли десяти баллов в преддверии майских праздников. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Жители столицы РФ столкнулись с трудностями в пути после завершения рабочего дня. Садовое кольцо «окрасилось» в темно-бордовый цвет. Ситуация на улицах внутри него не лучше. Пробки в центральной части Москвы лишь местами достигают четырех и шести баллов. Выделены красным также отдельные участки Третьего транспортного кольца.

Ранее пробка образовалась на МКАД из-за ДТП. Уточняют, что на дороге столкнулись сразу несколько автомобилей.
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