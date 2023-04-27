Десятибалльные пробки сковали Москву в преддверии майских праздников

Жители столицы РФ столкнулись с трудностями в пути после завершения рабочего дня. Садовое кольцо «окрасилось» в темно-бордовый цвет. Ситуация на улицах внутри него не лучше. Пробки в центральной части Москвы лишь местами достигают четырех и шести баллов. Выделены красным также отдельные участки Третьего транспортного кольца.