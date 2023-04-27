Неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в подмосковном Наро-Фоминске

Неизвестные злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в подмосковном Наро-Фоминске. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ЧП и тех, кто мог стоять за вредительством, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, все случилось на железнодорожном перегоне «Апрелевка» — «Селятино». Автоматические системы контроля показывали сигнал ложной занятости на одном из путей. На странность обратил внимание старший электромеханик и выяснил, что у одного из релейных шкафов была отогнута дверца.
Внутрь устройства кто-то залил жидкость, вероятно, воспламеняющуюся. Неподалеку от шкафа были обнаружены спички и окурок. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.