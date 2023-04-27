Неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в подмосковном Наро-Фоминске

По данным СМИ, все случилось на железнодорожном перегоне «Апрелевка» — «Селятино». Автоматические системы контроля показывали сигнал ложной занятости на одном из путей. На странность обратил внимание старший электромеханик и выяснил, что у одного из релейных шкафов была отогнута дверца.