Экс-депутат Верховной рады Тетерук заявил о возможной деморализации ВСУ в случае репрессий против солдат

Бывший депутат Верховной рады, полковник Андрей Тетерук заявил о том, что уголовное дело в отношении солдат ВСУ, которые провалили операцию по угону российского самолета, негативно повлияет на настрой и моральное состояние всех украинских военных.
Экс-парламентарий полагает, что преследование бойцов властями за их действия в ходе конфликта деморализует ВСУ.
«Незаконные действия против военнослужащих станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте», — отметил Тетерук.
Не так давно стало известно, что на Украине задержали военного Романа Червинского, неудачно попытавшегося угнать российский самолет. Решение о его аресте может иметь, по мнению полковника, серьезные последствия.
Ранее блогер Юрий Подоляка объяснил истерику ВСУ после авиаударов РФ.