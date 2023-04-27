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Экс-депутат Верховной рады Тетерук заявил о возможной деморализации ВСУ в случае репрессий против солдат

Украина
Экс-депутат Верховной рады Тетерук заявил о возможной деморализации ВСУ в случае репрессий против солдат

Бывший депутат Верховной рады, полковник Андрей Тетерук заявил о том, что уголовное дело в отношении солдат ВСУ, которые провалили операцию по угону российского самолета, негативно повлияет на настрой и моральное состояние всех украинских военных.

Экс-парламентарий полагает, что преследование бойцов властями за их действия в ходе конфликта деморализует ВСУ.

«Незаконные действия против военнослужащих станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте», — отметил Тетерук.

Не так давно стало известно, что на Украине задержали военного Романа Червинского, неудачно попытавшегося угнать российский самолет. Решение о его аресте может иметь, по мнению полковника, серьезные последствия.

Ранее блогер Юрий Подоляка объяснил истерику ВСУ после авиаударов РФ.
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