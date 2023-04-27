Петербург замер в девятибалльных пробках из-за репетиции парада

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 18:00 по московскому времени загруженность дорог оценивается в девять баллов. Серьезный затор отмечается в Калининском районе: движение затруднено на Арсенальной набережной и на улице Комсомола. Также заторы наблюдаются в Центральном и Петроградском районах Петербурга.