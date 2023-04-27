Петербург замер в девятибалльных пробках из-за репетиции парада

Жители Северной столицы застряли в пробках вечером 27 апреля. Движение транспорта осложнено как в центре города, так и на выездах.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 18:00 по московскому времени загруженность дорог оценивается в девять баллов. Серьезный затор отмечается в Калининском районе: движение затруднено на Арсенальной набережной и на улице Комсомола. Также заторы наблюдаются в Центральном и Петроградском районах Петербурга.
Днем из-за репетиции парада Победы на Дворцовой площади пробки в центре Северной столицы достигали десяти баллов. Ограничение на движение транспорта начали действовать с 14:00, сама репетиция парада состоялась в 16:00.
Ранее сообщалось о пробке длиной более 20 километров в Приморском крае. Причиной транспортного затора называют ремонт моста.