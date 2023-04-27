Первый пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Судостроители Средне-Невского завода в Петербурге торжественно спустили со стапелей на воду первый пассажирский катамаран «Форд Кроншлот» по проекту «Котлин». Его сделали для продвижения туристического направления «Остров фортов» в Кронштадте, пишет kp.ru.
«Суда будут использоваться для связи Кронштадта и Санкт-Петербурга, а значит позволят большему количеству людей посетить уникальный музейно-исторический парк "Остров Фортов"», — заявил вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий.
Это пассажирское судно было спроектировано по заказу судоходной компании «Нева Тревел» специально для передвижения по внутренним водным артериям Петербурга. Компактная конструкция катамарана позволяет ему проходить даже под самыми низкими мостами города. Салон корабля рассчитан на 150 пассажиров. Еще 50 человек может разместиться на верхней открытой палубе. По плану до 2025 года Средне-Невский судостроительный завод должен построит шесть катамаранов проекта «Котлин».