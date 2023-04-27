Первый пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» спустили на воду в Санкт-Петербурге

Это пассажирское судно было спроектировано по заказу судоходной компании «Нева Тревел» специально для передвижения по внутренним водным артериям Петербурга. Компактная конструкция катамарана позволяет ему проходить даже под самыми низкими мостами города. Салон корабля рассчитан на 150 пассажиров. Еще 50 человек может разместиться на верхней открытой палубе. По плану до 2025 года Средне-Невский судостроительный завод должен построит шесть катамаранов проекта «Котлин».