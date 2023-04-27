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Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр «Сова»

Общество
Мосгорсуд ликвидировал информационно-аналитический центр «Сова»

Московский городской суд по иску Министерства юстиции РФ принял постановление ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова»✱ (внесен в перечень организаций-иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентств, в результате внеплановой проверки в январе 2023 года Минюст РФ обнаружил нарушение — центр провел 24 мероприятия за пределами города, не оформив межрегиональный или общероссийский статус.

На основе этой претензии ведомство составило иск и направило его на рассмотрение. Сегодня, 27 апреля, Московский городской суд удовлетворил ходатайство о ликвидации правозащитного центра.

Ранее в Государственной думе предложили внести поправки о штрафах для иностранных агентов, которые не выполняют предписания Минюста.

✱ — организация, признанная Минюстом РФ иноагентом на территории РФ
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