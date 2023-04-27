Die Zeit: американская разведка могла следить за коммуникацией Минобороны Германии

Материал был обнародован 27 апреля, в четверг. В отчете американская разведка указала, что МО Германии отказывается от кооперации с Китаем, пока Пекин не начнет вести более прозрачную риторику. Эти документы имеют классификацию «совершенно секретно», отметили авторы статьи.