Разведка Соединенных Штатов Америки могла следить за коммуникацией Министерства обороны ФРГ. Соответствующее предположение высказали авторы издания Die Zeit со ссылкой на утекшие в интернет секретные бумаги Пентагона.
Материал был обнародован 27 апреля, в четверг. В отчете американская разведка указала, что МО Германии отказывается от кооперации с Китаем, пока Пекин не начнет вести более прозрачную риторику. Эти документы имеют классификацию «совершенно секретно», отметили авторы статьи.
«Примечательно в документе не столько его содержание, сколько тот факт, что США, по-видимому, все еще шпионят за немецкими правительственными учреждениями», — указали журналисты издания.
Прежде украинцы раскритиковали главу разведки государства Кирилла Буданова за высказывания о взятии Крымского полуострова. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».