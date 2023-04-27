В МЧС России сообщили, что площадь пожара в курганском микрорайоне Утяк составила 20 гектаров. Возгорание на территории «Курганстальмоста» локализовали, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
К тушению открытого огня в Кургане привлекли вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный поезд. Об этом стало известно от представителей ведомства.
Ранее сообщалось, что власти Кургана объявили о введении режима ЧС из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков, отметив, что на ликвидацию возгорания направлены любые возможные силы и средства.