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Площадь пожара в курганском микрорайоне Утяк составила 20 гектаров

Происшествия
Площадь пожара в курганском микрорайоне Утяк составила 20 гектаров

В МЧС России сообщили, что площадь пожара в курганском микрорайоне Утяк составила 20 гектаров. Возгорание на территории «Курганстальмоста» локализовали, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

К тушению открытого огня в Кургане привлекли вертолет Ми-8 МЧС России и пожарный поезд. Об этом стало известно от представителей ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Кургана объявили о введении режима ЧС из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков, отметив, что на ликвидацию возгорания направлены любые возможные силы и средства.
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