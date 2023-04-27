Словацкий экс-премьер Фицо пообещал прекратить поставки оружия на Украину в случае победы на выборах

Словацкий экс-премьер и лидер парламентской оппозиции Роберт Фицо заявил, что остановит поставки вооружений на Украину и не поддержит антироссийские санкции, если его партия «Направление — социальная демократия» выиграет парламентские выборы в сентябре 2023 года, пишет агентство Bloomberg.
«Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран», — заявил политик.
Вдобавок госдеятель заметил, что, если его партия опять будет у руля государства, то Словакия не поддержит заявку Украины на присоединение к военному блоку НАТО, поскольку это самая «большая бессмыслица».
Напомним, что ВВС Украины уже используют переданные Словакией истребители МиГ-29. Об этом рассказала вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.