Издание The Hill: США могут перестать поставлять оружие Украине в случае победы республиканцев на выборах

В материале говорится о том, что вопрос военной поддержки Киева станет ключевым в сражении между нынешним президентом США Джо Байденом и кандидатом-республиканцем на предстоящих выборах. Дресс отмечает, что исход демократического столкновения в Штатах во многом решит судьбу Украины.