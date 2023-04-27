Издание The Hill: США могут перестать поставлять оружие Украине в случае победы республиканцев на выборах

Журналист издания The Hill Брэд Дресс считает, что американская военная поддержка Украины прекратится в случае победы Республиканской партии на президентских выборах в США в 2024 году.
В материале говорится о том, что вопрос военной поддержки Киева станет ключевым в сражении между нынешним президентом США Джо Байденом и кандидатом-республиканцем на предстоящих выборах. Дресс отмечает, что исход демократического столкновения в Штатах во многом решит судьбу Украины.
Дресс считает, что украинская тема может вызвать усталость у представителей конгресса США. По словам сотрудника СМИ, республиканцы все реже поддерживают поставки вооружений ВСУ.
Ранее группа из 19 республиканцев в американском конгрессе призвала Байдена прекратить оказывать помощь Украине.