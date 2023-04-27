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Поддерживающая ВСУ украинская группа «Антитела» анонсировала летний концерт в Крыму

Шоу-бизнес
Поддерживающая ВСУ украинская группа «Антитела» анонсировала летний концерт в Крыму

Музыкальный коллектив из Украины «Антитела» заявил в социальных сетях о планах дать концерт в Ялте 23 августа 2024 года.

Группа «Антитела» собралась следующим летом выступить на городском стадионе «Авангард». Участники музыкального объединения сообщили поклонникам о начале продаж билетов на предстоящий концерт.

Однако пользователи Сети раскритиковали анонс. Некоторые комментаторы заявляют, что в Крыму не заинтересованы в такой музыке и называют участников группы «клоунами».

Ранее председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил о попытках Киева посеять панику на полуострове с помощью атак БПЛА.
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