Музыкальный коллектив из Украины «Антитела» заявил в социальных сетях о планах дать концерт в Ялте 23 августа 2024 года.
Группа «Антитела» собралась следующим летом выступить на городском стадионе «Авангард». Участники музыкального объединения сообщили поклонникам о начале продаж билетов на предстоящий концерт.
Однако пользователи Сети раскритиковали анонс. Некоторые комментаторы заявляют, что в Крыму не заинтересованы в такой музыке и называют участников группы «клоунами».
Ранее председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил о попытках Киева посеять панику на полуострове с помощью атак БПЛА.