Депутаты Госдумы и педагоги поддержали новую школьную программу с произведениями отечественных писателей

По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, внедрение советских произведений в современную систему образования поможет каждому ребенку, родители и педагогу получить все самое ценное и патриотичное, что есть на страницах книг. Также парламентарий считает, что такая мера делает Российское образование более логичным и последовательным.