Депутаты Госдумы и педагоги поддержали новую школьную программу с произведениями отечественных писателей

Депутаты Госдумы и педагоги поддержали новую школьную программу по литературе, в которой увеличили количество часов и добавили отечественных авторов. В поддержку высказались народные избранники Сергей Гаврилов и Александр Толмачев, а также филолог Марина Силаева.
По словам депутата Госдумы Сергея Гаврилова, внедрение советских произведений в современную систему образования поможет каждому ребенку, родители и педагогу получить все самое ценное и патриотичное, что есть на страницах книг. Также парламентарий считает, что такая мера делает Российское образование более логичным и последовательным.
«В ней были логично выстроенные межпредметные связи. Также в рамках одного предмета каждая предыдущая тема связана с последующей. Это позволяло детям активно «наращивать» новые знания на уже имеющиеся, создавая целостную картину мира. Иллюстрации, которые присутствовали в советских книгах всегда максимально реалистично изображали героев», — высказался народный избранник.
Также депутат отметил, что также ценность советских книг заключается в том, что в них не было фантастических героев и нереалистичных агрессивных зверей
«В большинстве детских книг изображены обычные дети, занятые обычными делами: игрой, учебой, помощью старшим. В советских учебниках нет «визуального шума», поэтому ребенку легче сосредоточиться на основной теме. Нужен упор на всестороннее образование. Только так возможно формирование всесторонне развитой личности, которая сможет осваивать разные профессиональные направления в дальнейшем», — добавил Гаврилов.
С парламентарием солидарна кандидат филологических наук Марина Силаева. Педагог считает, что именно русская литература формирует уникальный национальный код.
«Разве можно пренебрегать таким потенциалом? На факультет русской филологии приходят ребята, чья душа тяготеет к изучению русского слова. Но даже в такой среде мы наблюдали, как ослабевает основополагающее гражданское чувство, чувство Родины. Что уж говорить о людях, не связанных со словом профессионально! Произведения, возвращенные в школьную программу – честные, настоящие, человеческими страданиями написанные. Думаю, они сделают свое душеполезное дело», — сказала Марина Силаева.
В свою очередь депутат Госдумы Александр Толмачев добавил, что сегодня школьной программе необходимы те произведения, на которых училось старшее поколение, которое построило страну.
«С образцами иностранной литературы ученик может познакомиться позже, уже во взрослой жизни — пожалуйста. Но общеобразовательная школа дает базу, обязательную программу, и включение в неё Симонова, Шолохова в расширенном объёме — это очень хорошо и очень важно. А возвращению в программу «Молодой гвардии» Фадеева я рад особенно. Эта история определила мою жизнь — через организацию, которой я отдал много лет, "Молодую Гвардию Единой России"», — рассказал Толмачев.
Напомним, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил единую программу по литературе, в которой увеличили количество часов, а также добавили произведения восьми советских авторов.